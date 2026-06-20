Создатель Assassin's Creed трагически погиб при крушении личного самолёта

Один из основателей компании Ubisoft Клод Гиймо погиб в результате крушения частного самолёта. Трагедия произошла в районе французского города Ренн, информирует издание Ouest France.

Воздушное судно Cessna 421, принадлежавшее 69-летнему бизнесмену, выполняло рейс из Ренна. Создатель Assassin's Creed направлялся на съезд лётного клуба La Baule, где должен был присутствовать на собрании любителей полётов в ближайшие выходные.

Вместе с Гиймо летел инструктор, он также не выжил. К ликвидации последствий аварии привлекли почти три десятка единиц специальной техники.

Клод Гиймо был одним из пяти братьев, стоявших у истоков компании в 1986 году. Он возглавлял Guillemot Corporation и входил в совет директоров Ubisoft. При его участии увидели свет такие известные серии игр, как Assassin's Creed, Far Cry, Rayman и Prince of Persia.

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