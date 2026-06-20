Четырёхлетний мальчик сбежал из детсада и бродил по улице, а воспитатель даже не заметили
СК: В Кузбассе воспитатель не заметил пропажу 4-летнего мальчика
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Следственный комитет по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ — оставление в опасности. Инцидент произошёл утром 19 июня, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, женщина отвела четырёхлетнего сына в детский сад, а позднее, проезжая по делам, заметила его одного на улице далеко от здания учреждения. Воспитатель обнаружила пропажу только после того, как мать позвонила и сообщила об увиденном.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Официальных комментариев от руководства детского сада и органов образования пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе двухлетний ребёнок два часа мучился от отёка Квинке в частном саду Bembi — воспитательница не вызвала скорую, списав на аллергию. Мать забрала сына в клинику, откуда его госпитализировали и стабилизировали гормонами. Причиной, вероятно, стал укус комара. Мать пришла разбираться: директор признал ошибку воспитателя, но позже отказался от слов.
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