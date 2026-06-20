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Регион
20 июня, 11:35

Четырёхлетний мальчик сбежал из детсада и бродил по улице, а воспитатель даже не заметили

СК: В Кузбассе воспитатель не заметил пропажу 4-летнего мальчика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natal.is

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natal.is

Следственный комитет по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ — оставление в опасности. Инцидент произошёл утром 19 июня, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, женщина отвела четырёхлетнего сына в детский сад, а позднее, проезжая по делам, заметила его одного на улице далеко от здания учреждения. Воспитатель обнаружила пропажу только после того, как мать позвонила и сообщила об увиденном.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Официальных комментариев от руководства детского сада и органов образования пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что в Энгельсе двухлетний ребёнок два часа мучился от отёка Квинке в частном саду Bembi — воспитательница не вызвала скорую, списав на аллергию. Мать забрала сына в клинику, откуда его госпитализировали и стабилизировали гормонами. Причиной, вероятно, стал укус комара. Мать пришла разбираться: директор признал ошибку воспитателя, но позже отказался от слов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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