Более 5000 туристов застряли в аэропорту Пхукета из-за отмены десятков рейсов

В международном аэропорту Пхукета около 5000 туристов не могут вылететь из-за отмены более 30 авиарейсов. Сбои затронули как внутренние, так и международные направления, включая дальнемагистральные маршруты. Это привело к переполнению терминалов и многочасовым очередям у стоек регистрации. Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на заявления Совета по туризму Пхукета.

Пассажиропоток оказался настолько высоким, что в аэропорту фактически возник коллапс логистики. Рейсы в разные страны оказались задержаны или отменены. Ситуация ударила и по туристической инфраструктуре: в отелях Пхукета почти не осталось свободных мест. Многие гостиницы работают на пределе, размещая пострадавших пассажиров.

Авиакомпании и туроператоры в экстренном режиме пересматривают расписания и пытаются найти свободные места на рейсах в Европу, страны Ближнего Востока и Азии. Однако дефицит кресел осложняет вывоз туристов. По предварительным оценкам, на нормализацию ситуации может уйти несколько дней. Путешественникам рекомендуют сохранять все чеки и документы для возможной компенсации расходов по страховке.

Глава Совета по туризму Пхукета Рангсиман Кинкаев пояснил в беседе с журналистами, что отмены рейсов произошли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и изменения маршрутов транзитных хабов в Персидском заливе.

Ранее сегодня, 20 июня, сообщалось, что в аэропорту Сочи задержки рейсов вновь превысили одни сутки. Со вчерашнего дня так и не вылетели больше десятка рейсов. Пассажиры, собиравшиеся в Анталью, потеряли уже два дня отпуска: рейс U6-3505 «Уральских авиалиний» должен был отправиться ещё в 9 утра пятницы, но его несколько раз переносили и отложили до 15:00 субботы — отставание от графика достигло 30 часов.