В пролёте: Туристы вторые сутки ждут рейса из Сочи в Турцию
Более десяти рейсов не могут вылететь из Сочи со вчерашнего дня
Стойки регистрации в аэропорту Сочи. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В аэропорту Сочи задержки рейсов вновь превысили одни сутки. Со вчерашнего дня так и не вылетели больше десятка рейсов.
Пассажиры, собиравшиеся в Анталью, потеряли уже два дня отпуска: рейс U6-3505 «Уральских авиалиний» должен был отправиться ещё в 9 утра пятницы, но его несколько раз переносили и отложили до 15:00 субботы — отставание от графика достигло 30 часов.
«Оплаченный отпуск уже идёт, а мы в пролёте», — сетуют туристы. Почти сутки (24,5 часа) ждут вылета пассажиры SU-1123 в Москву — рейс сдвинули с 18:50 19 июня на 19:20 субботы. На 12 часов задержан вылет в Казань.
Некоторые рейсы уже переносят на воскресенье, в том числе в Новосибирск, Кемерово и Уфу. На прилёт задерживаются три десятка рейсов, восемь отменены — половина из них из Москвы.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах были отменены и задержаны 527 рейсов на фоне одной из самых массированных атак беспилотников на столицу. Как сообщал Life.ru, ночная атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. Силы ПВО сбили около 200 БПЛА.
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