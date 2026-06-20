В пролёте: Туристы вторые сутки ждут рейса из Сочи в Турцию

В аэропорту Сочи задержки рейсов вновь превысили одни сутки. Со вчерашнего дня так и не вылетели больше десятка рейсов.

Пассажиры, собиравшиеся в Анталью, потеряли уже два дня отпуска: рейс U6-3505 «Уральских авиалиний» должен был отправиться ещё в 9 утра пятницы, но его несколько раз переносили и отложили до 15:00 субботы — отставание от графика достигло 30 часов.

«Оплаченный отпуск уже идёт, а мы в пролёте», — сетуют туристы. Почти сутки (24,5 часа) ждут вылета пассажиры SU-1123 в Москву — рейс сдвинули с 18:50 19 июня на 19:20 субботы. На 12 часов задержан вылет в Казань.

Некоторые рейсы уже переносят на воскресенье, в том числе в Новосибирск, Кемерово и Уфу. На прилёт задерживаются три десятка рейсов, восемь отменены — половина из них из Москвы.