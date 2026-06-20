Возвращение зимы в июне застало врасплох водителей в Забайкалье

На Забайкальский край в разгар июня обрушился мощный снегопад. Непогода внесла коррективы в движение транспорта на региональных магистралях.

Из-за циклона временно прекратили проезд по участку трассы Баляга — Ямаровка. Речь идёт об отрезке с 94-го по 104-й километр между Красночикойским и Петровск-Забайкальским округами. Ограничения действовали до полудня, но обстановка остаётся сложной.

Местные жители делятся кадрами заснеженных деревьев в социальных сетях. Автомобилисты обеспокоены тем, что машины ещё не переобуты на зимнюю резину, поэтому езда стала рискованной.

На расчистку полотна брошена спецтехника. По информации Минтранса региона, на месте задействованы автогрейдер, погрузчик, самосвал и пятеро дорожных рабочих. Им приходится убирать не только мокрый снег, но и поваленные стволы.

Аналогичные работы ведутся на другом участке той же трассы, со 180-го по 234-й километр. Там валежник и сугробы ликвидирует звено из трёх человек и грузовика. На 103-м километре также фиксируются снежные заносы.

Непогода затронула и соседнюю Бурятию. Там спасатели предупредили о заморозках до минус трёх градусов. Существует угроза для сельхозкультур.

Life.ru рассказывал, что за два дня до начала лета снежный покров всё ещё фиксировался на четверти территории России. В Гидрометцентре уточнили, что в конце мая сугробы высотой от 30 до 73 сантиметров сохранялись на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае и на севере Якутии. Снег также лежал на юге Таймыра, северо-востоке ЯНАО, в Магаданской области, Забайкалье, отдельных районах Иркутской области и Бурятии. На Чукотке местами фиксировали полуметровый покров, а на Камчатке высота достигала 74 сантиметров.