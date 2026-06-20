Над регионами России за семь часов сбили 57 беспилотников

57 украинских БПЛА сбили над регионами России за семь часов. Как сообщили в Минобороны России, отражение воздушной атаки продолжалось 20 июня с 07:00 мск до 14:00 мск.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края», — отчитались в МО РФ.

А за ночь российские силы ПВО уничтожили 187 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.