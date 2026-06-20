В Карелии жалуются на «диких» туристов, которые разбирают древние постройки на сувениры

Архипелаг Кузова в Белом море страдает от наплыва «диких» неорганизованных туристов. Местные жители и экологи бьют тревогу: путешественники оставляют мусор, разводят огонь в запрещённых местах, шумят и тревожат редких животных — белух и птиц во время гнездования, а также буквально разбирают на сувениры древние постройки местных народов.

Острова — особо охраняемая природная территория площадью около 5 тысяч гектаров, в которую входят 16 островов и прибрежная акватория. Здесь находятся священные сейды, стоянки и каменные лабиринты возрастом до 2,5 тысяч лет, но туристы не заботятся об их сохранности.

Жители региона и активисты требуют усилить охрану архипелага и ввести систему учёта посетителей, чтобы ограничить свободный доступ и сохранить уникальное природное и археологическое наследие. В Минприроды Карелии пока не комментировали эти предложения.

Ранее эколог Анастасия Краснова предупредила, что массовый наплыв туристов на Балтийскую косу грозит полным разрушением берегового вала — люди сходят с экотроп и вытаптывают хрупкие песчаные дюны. Жители и гиды бьют тревогу, а число отдыхающих растёт на фоне патриотического подъёма и интереса к местной истории. Предлагают ввести штрафы за выход на запрещённые участки.