Цены рухнули вдвое: Азотные удобрения сильно подешевели после пика в $918

Мировые цены на азотные удобрения обрушились на фоне оптимистичных прогнозов трейдеров о скором восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные агентства Argus.

Карбамид подешевел с апрельского пика в $918 за тонну до $475 — это сопоставимо с уровнем до начала конфликта США и Израиля с Ираном. Падение началось ещё до подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, а основными драйверами стали слабый сезонный спрос и ожидания возобновления экспорта из Китая, одного из крупнейших производителей в мире.

В ФАО предупреждают, что снижение цен вызвано падением спроса: фермеры в Северном полушарии уже закупили удобрения по максимуму. По оценкам StoneX, глобальное потребление азота сократилось на 5%.

Почти 900 тыс. тонн карбамида застряли в плавучих хранилищах в Персидском заливе. При этом фосфатные удобрения продолжают дорожать из-за дефицита серы, которая подорожала более чем вдвое с начала ближневосточного конфликта.

Ранее Евросоюз заявил о намерении заменить газ в производстве удобрений на органические отходы, включая коровий навоз. Инициатива вызвана дефицитом импортного газа, который стал критическим из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе. Еврокомиссия готовит долгосрочный план обеспечения блока удобрениями с упором на переработку фермерских отходов, а не на быстрые меры вроде отмены пошлин на импорт из России и Белоруссии.