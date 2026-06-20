В Центральную Россию снова придут дожди после тёплых выходных
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплые выходные без дождей в Центральной России
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В выходные в центре России сохранится тёплая и в целом комфортная погода без осадков, однако уже в начале следующей недели погодный режим начнёт меняться. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Замечательная погода будет в центре России. В меру тёплая, без осадков», — заявил синоптик в беседе с 360.ru.
По его словам, в субботу температура воздуха днём составит около +22…+23 градусов, а в воскресенье поднимется до +25 градусов. Существенных осадков в этот период не ожидается, а атмосферное давление будет держаться в пределах 748–750 миллиметров ртутного столба.
При этом, как уточнил специалист, устойчивый характер погоды продержится недолго: уже в понедельник в регион придут дожди, которые сменят сухую и тёплую воздушную массу.
Напомним, в июле сразу в нескольких регионах страны температура превысит привычные показатели. Однако не всем территориям стоит ждать зноя. В ряде областей второй летний месяц, напротив, будет прохладнее климатической нормы.
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