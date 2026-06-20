25 энергетиков погибли в Донбассе и Новороссии с начала боевых действий

С начала боевых действий в Донбассе и Новороссии при выполнении служебного долга погибли 25 сотрудников энергопредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западной электросетевой компании.

«С начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 25 сотрудников энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО «Юго-Западная ЭСК», ещё 75 получили ранения», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Трубчевск Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал ребёнок. Пострадавшего незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Врачи оказали ему весь необходимый объём медицинской помощи.