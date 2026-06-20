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20 июня, 12:36

25 энергетиков погибли в Донбассе и Новороссии с начала боевых действий

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

С начала боевых действий в Донбассе и Новороссии при выполнении служебного долга погибли 25 сотрудников энергопредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западной электросетевой компании.

«С начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 25 сотрудников энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО «Юго-Западная ЭСК», ещё 75 получили ранения», — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в городе Трубчевск Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал ребёнок. Пострадавшего незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Врачи оказали ему весь необходимый объём медицинской помощи.

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Александра Мышляева
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