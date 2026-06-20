В Молдавии власти могут проявить малодушие и принять условия Евросоюза, в частности согласиться на легализацию в стране однополых браков, оппозиция не готова на это спокойно смотреть. Об этом сказал РИА «Новости» лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон, комментируя проявление лояльности к ЛГБТ*-движению со стороны Кишинёва, что особенно стало заметно в течение последнего года.

«С учётом того, что наши молдавские власти берут под козырёк всё, что говорит Брюссель, Европейский Союз, я не исключаю, что они могут пойти и на крайние меры, такие как регистрация однополых браков и так далее», — отметил политик.

Додон напомнил, что сейчас парламентское большинство — это прозападные чиновники. Идея узаконить однополые браки не будет поддержана в народе, с учётом того, что в Молдавии 95% населения — это православные, однако власти могут протащить инциативу на уровне закона ради получения выгод от ЕС, пояснил Додон.

Ранее все страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в объединение. Первый этап охватывает вопросы правосудия, свободы, прав человека и работы государственных институтов. Страны, претендующие на членство, должны будут выполнить выставленные им условия.

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