Пожар произошёл в доме на проспекте Науки в Петербурге

Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире дома №4, корпус 2 на проспекте Науки. По прибытии спасатели установили, что очаг возгорания находится в одной из комнат.

Горела обстановка на площади примерно 10 квадратных метров. Огонь был оперативно локализован и полностью ликвидирован в 12:42. К тушению привлекались 15 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. В результате ЧП пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области в результате ночного пожара полностью сгорел храм Андрея Первозванного. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.