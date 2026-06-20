Пожар произошёл в доме на проспекте Науки в Петербурге
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Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире дома №4, корпус 2 на проспекте Науки. По прибытии спасатели установили, что очаг возгорания находится в одной из комнат.
Горела обстановка на площади примерно 10 квадратных метров. Огонь был оперативно локализован и полностью ликвидирован в 12:42. К тушению привлекались 15 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. В результате ЧП пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области в результате ночного пожара полностью сгорел храм Андрея Первозванного. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.
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