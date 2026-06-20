Россияне Лилуашвили и Арбузов взяли две бронзы на турнире по дзюдо в Улан-Баторе

Российские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на турнире серии «Большой шлем» в Улан-Баторе. Соревнования в Монголии продолжаются, и россияне уже пополнили медальную копилку.

Дали Лилуашвили в весе до 63 кг одержала победу над представительницей Монголии Энхрийлэн Лхагватогоогийн и заняла третье место. Для 27-летней спортсменки это первая бронза на турнирах такого уровня — ранее она трижды брала серебро, побеждала на Кубке Европы, Кубке Азии, Играх стран СНГ и чемпионате России.

Тимур Арбузов в категории до 81 кг уверенно справился с канадцем Франсуа Готье-Драпо и тоже поднялся на третью ступень пьедестала. 22-летний дзюдоист — действующий чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

Турнир завершится 21 июня и открывает олимпийский рейтинговый цикл: за победу на «Большом шлеме» дают 1 000 очков, за серебро — 700, за бронзу — 500.