В Петербурге на плацу Академии имени Кирова прошёл выпуск тысячи военных медиков
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В субботу, 20 июня, более 1000 петербургских выпускников получили дипломы об окончании обучения на историческом плацу Военно-медицинской академии имени Кирова 20 июня. Они дали клятву врача.
В торжественной церемонии участвовали в том числе представители факультетов, готовящих специалистов для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, а также иностранные слушатели.
В ближайшее время молодые специалисты направятся для прохождения службы в военные округа и госпитали. Часть из них продолжит обучение в ординатуре, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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