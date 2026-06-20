В Петербурге на плацу Академии имени Кирова прошёл выпуск тысячи военных медиков

В субботу, 20 июня, более 1000 петербургских выпускников получили дипломы об окончании обучения на историческом плацу Военно-медицинской академии имени Кирова 20 июня. Они дали клятву врача.

В торжественной церемонии участвовали в том числе представители факультетов, готовящих специалистов для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, а также иностранные слушатели.

В ближайшее время молодые специалисты направятся для прохождения службы в военные округа и госпитали. Часть из них продолжит обучение в ординатуре, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».