Российский гонщик Ломко лишился места в «Альпин» и команде LMP2 из-за паспорта

Российский автогонщик Владислав Ломко рассказал, как его гражданство стало причиной потери двух контрактов. В интервью «Чемпионату» спортсмен признался, что паспорт помешал «Альпин» включить его в юниорскую программу в начале 2022 года. По мнению собеседника издания, политическая тема иногда служит лишь формальным поводом для отказа, но в других случаях выступает реальным барьером.

В 2024 году повторилась похожая ситуация с командой LMP2. Все условия с экипажем уже согласовали, но после того, как выяснилось, что отец одного из будущих участников работает с правительством Германии, ему заявили: российскому пилоту нельзя находиться в одной машине с таким гонщиком. Контракт был сорван.

Отметим, что Международная федерация автоспорта, в отличие от большинства других спортивных федераций, не стала полностью отстранять россиян от турниров под своей эгидой, разрешив выступать под нейтральным флагом. Однако на уровне команд, по словам Ломко, это не спасает от дискриминации.

Ранее стало известно, что гран-при RDS в Подмосковье вновь получил международный статус — в нём участвовали пилоты из СНГ, Европы и Азии. На первом этапе ирландский новичок Томас Кайли в парных заездах сенсационно одолел действующего чемпиона Аркадия Цареградцева.