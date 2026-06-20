Киевский чиновник помогал мужчинам бежать с Украины под видом гастролёров

Бывшего руководителя министерства культуры Украины подозревают в организации незаконного выезда военнообязанных. Об этом рассказывает издание «Страна.ua».

Фамилию фигуранта в материалах дела не раскрывают, однако журналисты указывают на Ростислава Карандеева. Следствие полагает, что чиновник помог группе мужчин пересечь границу под видом творческих работников.

Схема начала вскрываться после того, как пограничники отказали в выезде первым претендентам. Те якобы должны были отправиться на благотворительные концерты, но к музыкальной сфере отношения не имели.

Однако глава ведомства не остановился и направил повторное обращение в Госпогранслужбу. Теперь он просил содействовать выезду тех же самых лиц, но уже в статусе участников музыкального коллектива. Именно эта бумага, по версии следователей, и послужила пропуском.

Восемь человек покинули страну и обратно не возвращались. Возбуждено дело о незаконной переправке людей через границу. Выясняются дополнительные эпизоды и сообщники.

В начале июня один из депутатов Рады объявил о подготовке законопроекта, создающего «реестр уклонистов». По его словам, документ внесут в парламент в течение одного-двух месяцев. Территориальным центрам комплектования хотят разрешить публиковать личные данные игнорирующих повестки в открытом доступе, чтобы давить на них через общественное мнение. После явки гражданина сведения из перечня обещают удалять.