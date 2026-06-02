2 июня, 12:26

Публикация данных и арест активов: Киев готовится окончательно перекрыть воздух уклонистам

Рада работает над созданием открытого реестра уклонистов с личными данными

Депутат Верховной рады Вениславский анонсировал создание «реестра уклонистов». В эфире телеканала espreso.tv он заявил, что соответствующий законопроект уже в разработке и будет внесён на рассмотрение через один-два месяца.

Парламентарий предлагает наделить территориальные центры комплектования правом публиковать личные данные граждан в открытом доступе. Эта мера должна применяться к тем, кто игнорирует повестки, — таким образом киевский режим рассчитывает оказать на людей общественное давление. После того как уклонист явится в ТЦК, сведения о нём будут удаляться из реестра.

Другой нардеп Федиенко также подтвердил работу над аналогичной базой данных. Он добавил, что к уклонистам планируют применять те же методы, что и к должникам банков, вплоть до ареста активов.

Ранее нардеп Соломия Бобровская сообщала, что Киев готовится ужесточить правила призыва для граждан, которых объявили в розыск из-за уклонения от службы в ВСУ. Она назвала подготовку необходимых решений сложным процессом и сказала, что Рада ждёт по этому вопросу предложений от Минобороны Незалежной.

Юрий Лысенко
