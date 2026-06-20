МИД: РФ осуждает атаку террористов в Нигере, посягнувших на стабильность Сахеля

Москва осуждает боевиков на международный аэропорт в столице Нигера Ниамее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В России с тревогой восприняли инцидент 18 июня, когда на объект был совершён удар со стороны антиправительственных вооружённых формирований, подчеркнула дипломат.

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер. Выражаем солидарность с его народом и руководством во главе с президентом Абдурахманом Чиани», — добавила Захарова, её цитирует пресс-служба МИД РФ.

На территорию нигерйского аэропорта пытались прорваться вооружённые боевики. Военные в течение четырёх часов вели бои с повстанцами. В результате атаки 11 солдат и полицейских, а также два гражданских лица погибли. Данные привели в Минобороны Нигера. Что касается нападавших, то было уничтожено 22 боевика, ещё 20 удалось задержать и разоружить.

Ранее малийский новостной портал Bamada, ссылаясь на свидетельства местных жителей, сообщил о возможном участии военнослужащих с европейской внешностью, включая украинцев, в атаке на Мали в конце апреля. Очевидцы утверждают, что эти европейцы действовали совместно с повстанцами-туарегами из «Фронта освобождения Азавада» (ФОА), целью которых был захват столицы Бамако.