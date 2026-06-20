Жары не будет: Москвичей ждёт ещё одна пасмурная неделя

На предстоящей неделе в столичном регионе жары не ожидается: температура воздуха днём не превысит +25 градусов, а в отдельные дни будет заметно прохладнее. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в начале недели, с 22 по 24 июня, в Москве сохранится тёплая погода с температурой +20…+25 градусов, однако уже во второй половине недели, 25–26 июня, воздух остынет до +16…+20 градусов. При этом даже к выходным, 27–28 июня, возвращения жары в регион не прогнозируется. Ночные температуры останутся в пределах климатической нормы.

Синоптик также отметил, что неделя пройдёт на фоне нестабильной погоды с дождями. В понедельник ожидаются кратковременные ливни и грозы, во вторник местами пройдут небольшие осадки, в среду существенных дождей не прогнозируется, однако в четверг, 25 июня, под влиянием атмосферного фронта грозовые дожди вновь вернутся.

Напомним, в выходные в центре России сохранится тёплая и в целом комфортная погода без осадков. Однако уже в начале следующей недели погодный режим начнёт меняться — в регион придут дожди.