Запорожская АЭС в 20-й раз осталась без внешнего электроснабжения

Запорожская атомная электростанция вновь потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщает МАГАТЭ.

«АЭС сегодня потеряла внешнее электроснабжение в 20-й раз за время военного конфликта, что в очередной раз подчёркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте», — говорится на странице агентства в соцсети.

Сейчас станция работает на дизельных генераторах. Как отмечается, причиной стала проблема внутри самой АЭС.

На прошлой неделе станция была обесточена из-за отключения резервной линии «Ферросплавная-1» и вернулась к штатной схеме только спустя почти трое суток. В МАГАТЭ назвали тот случай одним из самых длительных отключений. Основную линию «Днепровскую» отключили ещё 24 марта из-за повреждения. Ситуация остаётся напряжённой.

Ранее вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации, предоставленной сотрудниками станции, по объекту было зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из попаданий в одном из боксов транспортного цеха возникло возгорание. Повреждения получили здания самого бокса и ремонтной зоны, однако, по официальным данным, среди персонала станции пострадавших нет.