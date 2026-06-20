СК проверит информацию об избиении женщины бывшим мужем в СИЗО в Дагестане

Следственный комитет начал проверку информации об избиении женщины бывшим мужем в СИЗО Дагестана. Об этом сообщили в ведомстве.

Хасавюртовский межрайонный следственный отдел организовал проверку по факту причинения телесных повреждений. В соцсетях появились публикации о том, что женщина подверглась противоправным действиям со стороны бывшего мужа. Сейчас она содержится под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи проводят комплекс мероприятий: устанавливают обстоятельства, опрашивают очевидцев, истребуют материалы. По итогам проверки примут процессуальное решение. Статья, по которой квалифицированы действия — 116 УК РФ (побои).

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга задержан 32-летний работник завода, которого подозревают в нападении на беременную сожительницу. Конфликт случился 1 июня вечером в квартире на Дибуновской. На место вызвали полицию.