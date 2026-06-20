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20 июня, 13:57

Семья начала делить многомиллионное наследство вдовы поэта Вознесенского

В Москве открыто наследственное дело вдовы поэта Вознесенского

Зоя Богуславская. Обложка © Wikipedia / Евгения Давыдова

Зоя Богуславская. Обложка © Wikipedia / Евгения Давыдова

В Москве открыто наследственное дело после кончины писательницы Зои Богуславской — вдовы поэта Андрея Вознесенского. Об этом свидетельствуют нотариальные материалы.

В многомиллионное наследство вдовы поэта Вознесенского входят квартира в знаменитой высотке на Котельнической набережной и дача в посёлке Переделкино, стоимость которой может достигать сотен миллионов рублей. Кроме недвижимости, с семьёй связаны Центр Вознесенского на Большой Ордынке, архивы и рукописи, авторские права, а также Фонд Вознесенского.

Наследником выступает сын писательницы Леонид Богуславский — предприниматель и инвестор. О сроках вступления в права и возможных спорах наследников не сообщается.

Внучка Пастернака назвала покойную вдову поэта Вознесенского величайшей женщиной
Внучка Пастернака назвала покойную вдову поэта Вознесенского величайшей женщиной

Напомним, 14 мая на 103-м году жизни умерла Зоя Богуславская — писательница, искусствовед, драматург и театральный критик. Она была вдовой поэта Андрея Вознесенского, их брак продлился до его смерти, и её часто называли его музой. Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Андреем Вознесенским. Гражданская панихида прошла в Центре Вознесенского. Она родилась в 1924 году, окончила ГИТИС, аспирантуру, с 1960 года — член Союза писателей.

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Анастасия Никонорова
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