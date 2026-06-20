ВС Польши предупредили о военной технике и авиации у границ Калининграда

У границы с Калининградской областью усилится движение военной техники и полёты авиации. Это связано с учениями НАТО «Храбрый (Отважный) кабан 26», сообщает 16-я механизированная дивизия Войска польского.

«С сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах Варминско-Мазурского воеводства», — говорится в сообщении.

Военные просят не обгонять колонны и не фотографировать технику. Также увеличатся полёты самолётов, дронов и вертолётов.

Учения «Отважный кабан 26» — часть более крупных манёвров НАТО «Янтарный защитник 26». Их цель, по заявлению польских военных, — проверить боеготовность войск в современных условиях. Главная задача — отработать быструю переброску крупных военных подразделений в районе Сувалкского перешейка.