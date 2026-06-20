Пожар на рынке в Балашихе потушили на площади 1,3 тысячи квадратов

Пожар на строительном рынке в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. По предварительной информации, никто в огне не пострадал.

Пламя распространилось на площади около 1,3 тысячи квадратных метров, уточнили в ведомстве. Сейчас открытое горение полностью устранено. Спасательные службы завершили основные работы на месте происшествия. Оценку ущербу дадут позже.

Напомним, в подмосковной Балашихе вспыхнул крупный пожар на территории строительного рынка. Его площадь превысила одну тысячу квадратных метров. Огонь охватил здание полностью. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.