Пожар на рынке в Балашихе потушили на площади 1,3 тысячи квадратов
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Пожар на строительном рынке в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. По предварительной информации, никто в огне не пострадал.
Пламя распространилось на площади около 1,3 тысячи квадратных метров, уточнили в ведомстве. Сейчас открытое горение полностью устранено. Спасательные службы завершили основные работы на месте происшествия. Оценку ущербу дадут позже.
Напомним, в подмосковной Балашихе вспыхнул крупный пожар на территории строительного рынка. Его площадь превысила одну тысячу квадратных метров. Огонь охватил здание полностью. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.
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