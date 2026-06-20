Выставка финалистов конкурса «Картина мира» откроется в Самаре 23 июня

Выставка финалистов второго сезона международного конкурса «Картина мира» откроется в самарском филиале Третьяковской галереи 23 июня. Об этом сообщили организаторы.

В экспозицию вошли произведения 15 участников из 11 стран, отобранные экспертами из более чем 1,6 тысячи заявок из 56 государств. Тема конкурса — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Молодые художники через искусство рассказали о национальной идентичности, семейных традициях и связи поколений.

На выставке представлены работы в разных техниках — от живописи и графики до цифрового искусства. Пространство не разделено по странам, а организовано как единый диалог культур, подчеркнули организаторы. Финалисты — из России, Бангладеш, Индонезии, Китая, Сенегала, Демократической Республики Конго, Колумбии, Вьетнама, Южной Кореи, Киргизии и Камеруна.

Отбор проводили экспертный и творческий советы, в которые вошли представители Управления Президента, компании «Иннопрактика», Академии художеств и Третьяковской галереи. В день открытия пройдёт церемония награждения и встреча участников с ведущими культурными институциями России.

Ранее сообщалось, что в саратовском Музее истории СВО открылась выставка лучших работ конкурса «Время смыслов», посвящённого памяти Героя России Сергея Ефремова. Выставка посвящена Дню Победы и будет работать до 30 августа. В ключевой номинации «СВО» покажут 25 работ из разных регионов. Посетить экспозицию можно в двух местах — в музее на Московской, 94 и на площади Петра Первого.