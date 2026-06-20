Стало известно о состоянии Коне, получившего перелом ноги в игре против сборной Катара
Футболисту Коне успешно провели операцию после перелома в матче с Катаром
Исмаэль Коне. Обложка © ТАСС / AP / Abbie Parr
Полузащитнику канадской сборной Исмаэлю Коне провели хирургическое вмешательство после тяжёлого перелома, полученного в игре с Катаром. О результатах операции сообщила пресс-служба национальной команды.
В заявлении национальной ассоциации говорится, что спортсмен полностью восстановится. Тем не менее, оставишеся матчи турнира команда проведёт без него.
Эпизод с травмой случился вскоре после возобновления игры во втором тайме. В жёстком единоборстве катарский игрок Ассим Мадибо нанёс канадцу тяжёлое повреждение ноги. Врачи долго оказывали Коне помощь прямо на газоне. В этот момент запасные футболисты сборной Канады выстроились вокруг пострадавшего плотным кольцом, закрывая его от посторонних глаз. Покидал поле хавбек уже на носилках. Несмотря на серьёзность ситуации, он находился в сознании и, сидя, показывал болельщикам большой палец.
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