Стало известно о состоянии Коне, получившего перелом ноги в игре против сборной Катара

В заявлении национальной ассоциации говорится, что спортсмен полностью восстановится . Тем не менее, оставишеся матчи турнира команда проведёт без него.

Катарский футболист извинился перед Коне за то, что сломал ему ногу в разгар ЧМ

Катарский футболист извинился перед Коне за то, что сломал ему ногу в разгар ЧМ

Эпизод с травмой случился вскоре после возобновления игры во втором тайме. В жёстком единоборстве катарский игрок Ассим Мадибо нанёс канадцу тяжёлое повреждение ноги. Врачи долго оказывали Коне помощь прямо на газоне. В этот момент запасные футболисты сборной Канады выстроились вокруг пострадавшего плотным кольцом, закрывая его от посторонних глаз. Покидал поле хавбек уже на носилках. Несмотря на серьёзность ситуации, он находился в сознании и, сидя, показывал болельщикам большой палец.