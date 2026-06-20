Турция построила первый военный корабль для страны НАТО

Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране — члену НАТО и Евросоюза. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи патрульного корабля Cam Roman Военно-морским силам Румынии.

Судно было построено на стамбульских верфях в рамках контракта с Румынией Эрдоган заявил, что отрасль военного судостроения Турции переживает самые интенсивные и продуктивные дни за 103-летнюю историю республики.

«Мы являемся одной из стран, которые одновременно строят наибольшее количество военных кораблей. Подписав контракт с Румынией, Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране — члену НАТО и ЕС», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, за последние годы страна построила более 140 морских платформ для разных регионов мира. Если 23 года назад годовой экспорт оборонной продукции составлял 248 миллионов долларов, то сегодня такой объём поставок осуществляется менее чем за неделю, добавил турецкий лидер.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз будет настаивать, чтобы газ, который Турция начнёт поставлять в ЕС по новым контрактам, не имел российского происхождения. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе после визита в Анкару. Анкара понимает и принимает это стремление, но дала понять, что заменить поставки из РФ в одночасье невозможно — ни экономически, ни с учётом ресурсов.