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20 июня, 15:01

Иран предупредил суда о рисках в случае приближения к Ормузскому проливу

Обложка © ТАСС / Amirhosein Khorgooi / АР

Обложка © ТАСС / Amirhosein Khorgooi / АР

Тегеран потребовал не приближаться к Ормузскому проливу, который вновь закрыт, и предупредил о рисках. Призыв касается всех кораблей, курсирующих в районе Персидского залива. С соответствующим заявлением выступили военно-морские силы КСИР (Корпус стражей исламской революции) Ирана.

«Ормузский пролив закрыт, и судам не следует приближаться к проливу. В противном случае их безопасность будет под угрозой», — сказано в тексте.

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Ранее сегодня, 20 июня, сообщалось, что Иран принял решение о закрытии Ормузского пролива, так как американская сторона нарушила мирное соглашение, в частности Израиль продолжил атаки на Ливан.

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Татьяна Миссуми
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