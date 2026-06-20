Иран предупредил суда о рисках в случае приближения к Ормузскому проливу

Тегеран потребовал не приближаться к Ормузскому проливу, который вновь закрыт, и предупредил о рисках. Призыв касается всех кораблей, курсирующих в районе Персидского залива. С соответствующим заявлением выступили военно-морские силы КСИР (Корпус стражей исламской революции) Ирана.

«Ормузский пролив закрыт, и судам не следует приближаться к проливу. В противном случае их безопасность будет под угрозой», — сказано в тексте.

Ранее сегодня, 20 июня, сообщалось, что Иран принял решение о закрытии Ормузского пролива, так как американская сторона нарушила мирное соглашение, в частности Израиль продолжил атаки на Ливан.