Гитарист Rolling Stones огорчил фанатов роковым решением легендарной рок-группы

Гитарист британской рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс сделал заявление, которое огорчило фанатов. По словам 82-летнего музыканта, группа, скорее всего, откажется от полноценных гастролей — даже несмотря на выход нового альбома «Foreign Tongues». Слова гитариста цитирует Uncut.

«Я не знаю, возможны ли гастроли для нас. Путешествия изматывают», — признался Ричардс.

При этом он не исключает, что группа всё же даст концерт в одной из мировых столиц. И добавил, что будет играть в Rolling Stones, пока есть силы. При этом лидер группы Мик Джаггер в недавнем интервью, напротив, говорил, что «не может дождаться» нового тура с Rolling Stones.

«Это всё ещё немного ошеломляет, даже в таком возрасте», — добавил Ричардс.

Раньше поклонники рэпера Оксимирона* в Копенгагене столкнулись с неприятным сюрпризом. Около 50 человек пришли к клубу Amager Bio на концерт, но узнали, что выступление отменили — прямо у входа. Некоторым фанатам даже не прислали уведомлений об этом. Это уже пятый город, когда Оксимирон* отменяет концерт в рамках европейского тура.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.