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20 июня, 15:14

ФАБы точно в цель: Су-34 накрыли базы операторов дронов и аэромобильную бригаду ВСУ

Российские Су-34 разбомбили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам размещения и управления БПЛА противника в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в Доброполье и Кучеровом Яре лётчики уничтожили пункты управления беспилотниками двух отдельных бригад Нацгвардии Украины. Для поражения целей использовались авиабомбы ФАБ-500.

Также удар пришёлся по месту дислокации живой силы врага. Три боеприпаса ФАБ-1500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции, поразили пункт временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке.

Все назначенные цели были ликвидированы. В оборонном ведомстве подчеркнули, что это подтверждается кадрами объективного контроля, полученными с беспилотных летательных аппаратов.

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Также российские ВКС нанесли удар по складу беспилотников ВСУ на окраине Харькова. Как сообщили в Минобороны, экипаж Су-34М поразил место хранения дронов и компонентов для их производства, расположенное в северо-западной части города.

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Юрий Лысенко
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