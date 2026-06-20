ФАБы точно в цель: Су-34 накрыли базы операторов дронов и аэромобильную бригаду ВСУ

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам размещения и управления БПЛА противника в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в Доброполье и Кучеровом Яре лётчики уничтожили пункты управления беспилотниками двух отдельных бригад Нацгвардии Украины. Для поражения целей использовались авиабомбы ФАБ-500.

Также удар пришёлся по месту дислокации живой силы врага. Три боеприпаса ФАБ-1500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции, поразили пункт временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке.

Все назначенные цели были ликвидированы. В оборонном ведомстве подчеркнули, что это подтверждается кадрами объективного контроля, полученными с беспилотных летательных аппаратов.

Также российские ВКС нанесли удар по складу беспилотников ВСУ на окраине Харькова. Как сообщили в Минобороны, экипаж Су-34М поразил место хранения дронов и компонентов для их производства, расположенное в северо-западной части города.