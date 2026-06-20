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20 июня, 15:44

Памятник российским морякам открыли в столице Маврикия

Обложка © Посольство РФ на Маврикии

Обложка © Посольство РФ на Маврикии

В столице Маврикия Порт-Луи прошла церемония открытия памятника морякам корвета «Оливуца» — первого корабля Российского Императорского флота, зашедшего на архипелаг в 1857 году. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ на в островном государстве.

Мемориал установлен на кладбище Cimetiere de l'Ouest, где покоятся члены экипажа, отправившиеся в плавание под командованием Воина Римского-Корсакова. Корабль вышел из Санкт-Петербурга с дипломатической миссией графа Ефимия Путятина в Японию, а на обратном пути совершал кругосветное путешествие. В феврале 1857 года из-за вспыхнувшей на борту эпидемии капитан зашёл в порт Маврикия, но шестерых моряков спасти не удалось.

В церемонии приняли участие посол России Ирада Зейналова, настоятель храма Преображения Господня в Порт-Луи протоиерей Димитрий Матиенко, лорд-мэр столицы Кристелль Пондард и другие официальные лица, а также соотечественники, участвовавшие в реализации проекта мемориала.

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Александра Мышляева
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