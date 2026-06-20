Памятник российским морякам открыли в столице Маврикия

В столице Маврикия Порт-Луи прошла церемония открытия памятника морякам корвета «Оливуца» — первого корабля Российского Императорского флота, зашедшего на архипелаг в 1857 году. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ на в островном государстве.

Мемориал установлен на кладбище Cimetiere de l'Ouest, где покоятся члены экипажа, отправившиеся в плавание под командованием Воина Римского-Корсакова. Корабль вышел из Санкт-Петербурга с дипломатической миссией графа Ефимия Путятина в Японию, а на обратном пути совершал кругосветное путешествие. В феврале 1857 года из-за вспыхнувшей на борту эпидемии капитан зашёл в порт Маврикия, но шестерых моряков спасти не удалось.

В церемонии приняли участие посол России Ирада Зейналова, настоятель храма Преображения Господня в Порт-Луи протоиерей Димитрий Матиенко, лорд-мэр столицы Кристелль Пондард и другие официальные лица, а также соотечественники, участвовавшие в реализации проекта мемориала.

Ранее в Екатеринбурге открыли памятник режиссёру Алексею Балабанову. На церемонию в центре города пришли более тысячи человек. Среди выступавших — помощник президента Владимир Мединский, писатель Александр Проханов, глава города Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов.