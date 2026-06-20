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20 июня, 15:45

Буданов* заявил о начале строительства музея «майдана» на Украине

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил о начале строительства музея «революции достоинства» и мемориала «небесной сотни» в Киеве. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Украина начинает сооружение музея «революции достоинства» и мемориала «героев небесной сотни», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что директор мариупольского музея Наталья Капустникова может быть привлечена к уголовной ответственности на Украине за то, что сохранила картины Куинджи и Айвазовского во время боевых действий. Здание музея пострадало 16 апреля 2022 года от зажигательных боеприпасов, после чего там начался пожар, уничтоживший около 95% экспонатов.

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Александра Мышляева
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