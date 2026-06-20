«Каждый шаг – маленькая победа»: Новосибирцы встретили путешественников, идущих из Москвы во Владивосток

В Новосибирске прошла встреча с семейной парой, которая пешком идёт из Москвы во Владивосток. Павел Шабалин и Тамара Погосян вышли с Красной площади 19 января 2026 года и к моменту встречи преодолели более 3700 километров за 153 дня пути. Главным открытием экспедиции, по словам путешественников, стали не километры, а люди, которых они встречают на маршруте.

«Самое большое открытие для нас – это люди. Ты не знаешь никого из тех, кого встречаешь по дороге, но вдруг понимаешь, насколько они открыты. Любой человек, которого ты не знаешь, готов предложить помощь, поддержать, пригласить в гости. И это невероятно ценно», — рассказал Павел.

За время пути супруги обрели друзей практически в каждом городе. Особенно запомнилась встреча с супругами из Пермского края, которых путешественники теперь называют своими «внеклассными родителями», а также история 80-летней подписчицы, пообещавшей дождаться их во Владивостоке. Идея путешествия, по признанию Павла, родилась спонтанно — между замыслом и стартом прошло меньше двух недель.

«Точно понятно одно: если не сделать первый шаг, ничего не произойдёт. Наш девиз — «Каждый шаг — маленькая победа». Мы дошли до Новосибирска, прошли уже больше 3700 километров — кажется, что это огромный результат. Но если смотреть на путь до Владивостока, то это всего лишь очередная маленькая победа», — поделился он.

Встреча прошла в тёплой атмосфере, зал был полон, а гости приехали из других городов, чтобы лично поддержать путешественников.

Напомним, молодожёны Павел Шабалин и Тамара Погосян отправились пешком из Москвы во Владивосток. Пара проходит около 40 километров за 8 часов в день. Они познакомились в Краснодаре, затем переехали в Москву, сыграли свадьбу, но вместо планов на ребёнка решили отправиться в многомесячное путешествие, вдохновившись видео в соцсетях. Супруги рассчитывают достичь конечной точки через год-полтора.