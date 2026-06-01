Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 июня, 08:30

Отчаянная парочка молодожёнов пешком отправилась из Москвы во Владивосток

Павел и Тамара. Обложка © kp.ru / Владимир Ворсобин

Из Москвы во Владивосток пешком отправились молодожёны Павел Шабалин и Тамара Погосян. Уже пятый месяц они в пути. В день супруги проходят примерно 40 километров за 8 часов, сообщает корреспондент kp.ru, прогулявшийся с отчаянной парочкой.

Будущие супруги познакомились в Краснодаре, в одной IT-компании, потом был переезд в Москву, свадьба, планы на ребёнка — и вдруг, вспоминает Павел, в соцсетях попалось видео, как какой-то иностранец идёт тысячу километров. Так и возникла мысль дойти до Владивостока. Пара рассчитывает добраться до конечной точки через год-полтора.

Ранее российский путешественник Никита Кузнецов направился из Казани в Алматы во имя дружбы народов. В пути он повстречал семейную пару Павла Шабалина и Тамару Погосян, которые также поставили себе цель пройти пешком большое расстояние.

