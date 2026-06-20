В поисках пропавшего в Ингушетии мальчика проверяют труднодоступные места Сунжи

Основной упор в поисках пропавшего шесть дней назад на реке в Ингушетии восьмилетнего мальчика сделан на труднодоступные места реки Сунжи. Об этом в субботу сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, оперативным штабом работы возобновлены с девяти утра по московскому времени. В ходе вчерашних мероприятий было выявлено порядка восьми сложных участков, куда сегодня направили группу спасателей-водолазов.

После трёх часов дня осмотр ведётся также по руслу канала, отводящего воду из реки Сунжа в городской пруд. Зона поисков постепенно расширяется.

К операции привлечены значительные ресурсы. В субботу на месте задействовано 1,6 тысячи человек, из которых 1,1 тысячи — добровольцы, а также 95 единиц техники. Ребёнка ищут уже шестой день.

Ранее стало известно, что в Жиганском районе Якутии пропали отец с сыном, отправившиеся в плавание на лодках 13 июня. Тревогу забили спустя шесть дней, когда оба перестали выходить на связь. В Службе спасения региона сообщили, что в последний раз мужчин видели в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. Местные жители отметили, что в это время бушевал сильный ураганный ветер.