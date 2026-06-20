«Фишка» ради выносливости и комфорта: Зачем футболисты дырявят гетры

Футболисты всё чаще делают отверстия или разрезы в гетрах во время матчей, что вызвало массу вопросов у поклонников этого вида спорта. Как утверждается, спортсмены берутся за ножницы, чтобы снизить нагрузку на мышцы и уменьшить риск судорог. Об этом пишут эксперты The Athletic.

По данным специалистов, современные гетры и экипировка часто бывают слишком плотными, особенно у новых комплектов. Это может создавать давление на икроножные мышцы и влиять на кровообращение при высоких нагрузках. Одна из главных причин такого подхода — профилактика судорог. Небольшие разрезы позволяют мышцам свободнее работать и уменьшают ощущение сжатия во время интенсивной игры.

Также отмечается фактор комфорта и терморегуляции: отверстия помогают ногам «дышать» и снижают перегрев в течение 90 минут матча. Ещё одна причина связана с экипировкой. Многие игроки используют специальные противоскользящие носки и комбинируют их с обрезанными гетрами, фиксируя конструкцию тейпом для лучшей посадки.

Ранее аргентинский форвард Лионель Месси был признан лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. ФИФА внедрила для турнира рейтинговую систему оценки полевых футболистов. Игроков оценивают по 10-балльной шкале сразу по трём параметрам — атака, креативность и оборона. В атакующем компоненте лидером стал Месси, который оформил хет-трик в матче против сборной Алжира. Его показатель составил 8,07 балла.