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Регион
20 июня, 16:04

Сайт телеканала 78.ru возглавил рейтинг «Медиалогии» за первый квартал 2026 года

Интернет-площадка телеканала 78.ru заняла первое место в рейтинге «Медиалогии» по итогам первого квартала. В тройку лидеров также вошли издания «Фонтанка» и «Петербургский дневник».

Это уже не первый подобный успех ресурса. В аналогичном периоде минувшего года сайт телеканала тоже лидировал по индексу цитируемости, опережая конкурентов.

Телеканал начал работу 1 сентября 2017 года, тогда же запустили и его цифровую версию. За три последних года «78-й» превратился из главного городского вещателя в лидера среди информационных СМИ Северной столицы. Он входит в МИЦ «Известия» и «Национальную Медиа Группу».

Текущий результат закрепляет устойчивое доминирование городского медиа. На протяжении прошлого года редакции удалось существенно сократить отрыв от ближайших преследователей.

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В мае телеканал 78.ru занял первую строчку рейтинга среди СМИ Северной столицы по оценке платформы «Дзен» и компании Mediascope. Второе и третье места достались «Фонтанке.ru» и DP.ru.

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Юрий Лысенко
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