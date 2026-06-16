Стоп-листы, «серая зона» и неформат: Каким артистам закрыт путь на федеральные телеканалы

Система чёрных списков на федеральном телевидении становится всё более запутанной, а запреты формируются сразу по нескольким параллельным линиям. К такому выводу пришёл отдел расследований «Царьграда», изучивший внутренние документы и опросивший инсайдеров.

Поводом для разбирательства послужила информация об очередном запрете певца Shaman (Ярослава Дронова), якобы переставшего появляться на главных «кнопках» страны. Собеседники издания это опровергли, попутно объяснив реальный механизм работы подобных ограничений. Выяснилось, что единого официального перечня неугодных артистов давно не существует — вместо него действует сеть негласных табличек, которыми руководствуются каналы, радиостанции и концертные площадки.

На верхнем уровне находится стоп-лист, куда входят иноагенты, экстремисты и открытые противники СВО. Их присутствие в эфире автоматически влечёт юридические риски, необходимость ставить звёздочки и приписки, поэтому таких фигур заранее вычёркивают из крупных шоу и рекламных контрактов.

Ниже располагается «серая зона» — персоны, которых формально никто не запрещал, но в редакциях их имена произносят шёпотом. Это участники развратных скандалов, фигуранты «голых вечеринок», личности с размытой позицией по специальной военной операции.

Отдельная история — с телеведущими Иваном Ургантом, Владимиром Познером и Дмитрием Нагиевым. Познер сам отказался от работы на российском ТВ из-за возможных последствий с его гражданством ЕС. Нагиев избегает федерального эфира, опасаясь санкций, но числится в стоп-листе лишь трёх каналов и продолжает сниматься в кино и рекламе.

Источники подчёркивают: многое решается не только на политическом, но и на коммерческом уровне. Всё зависит от готовности конкретного канала или площадки брать на себя репутационные риски и от позиции рекламодателей. Кроме того, у каждого медиахолдинга есть собственный «неформатный» список, куда попадает всё, что не совпадает с лицом канала.

Популярное у российской аудитории украинское тревел-шоу «Орёл и решка», исчезнувшее из эфира после начала спецоперации, возвращается в обновлённом формате. Продюсер Нателла Крапивина анонсировала перезапуск под названием «Орёл и решка. По блату», причём и видеообращение, и сайт проекта выполнены на чистом русском языке. На Украине это спровоцировало бурный скандал: местные СМИ подняли вой, общественники завалили инстанции жалобами, а в комментариях активизировались агрессивные тролли, посчитавшие, что программа будет выходить не на мове. Life.ru рассказывал, что известно о перезапуске популярной передачи.