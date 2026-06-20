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20 июня, 16:17

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Сирены сначала сработали в Киеве и ряде областей страны, после чего сигнал тревоги начал быстро распространяться по регионам.

Спустя несколько минут вся территория Украины оказалась в «красной зоне» по системе оповещения. Жителям рекомендуют следовать правилам безопасности и оставаться в укрытиях до отмены сигнала.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам размещения и управления БПЛА противника в ДНР. В военном ведомстве уточнили, что в Доброполье и Кучеровом Яре лётчики уничтожили пункты управления беспилотниками двух отдельных бригад Нацгвардии Украины. Для поражения целей использовались авиабомбы ФАБ-500.

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Татьяна Миссуми
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