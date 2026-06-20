Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Сирены сначала сработали в Киеве и ряде областей страны, после чего сигнал тревоги начал быстро распространяться по регионам.

Спустя несколько минут вся территория Украины оказалась в «красной зоне» по системе оповещения. Жителям рекомендуют следовать правилам безопасности и оставаться в укрытиях до отмены сигнала.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам размещения и управления БПЛА противника в ДНР. В военном ведомстве уточнили, что в Доброполье и Кучеровом Яре лётчики уничтожили пункты управления беспилотниками двух отдельных бригад Нацгвардии Украины. Для поражения целей использовались авиабомбы ФАБ-500.