Облавы на россиян: Тайские власти ужесточают миграционный контроль

Таиландские власти развернули жёсткую кампанию против иностранцев, пытающихся обойти визовые правила. Российские релоканты всё чаще попадают под задержания и депортацию, пишет Mash.

Показательный случай произошёл с 18-летним Кириллом из Якутии. Юноша летел к отцу во Вьетнам с пересадками в Шардже и Бангкоке. В аэропорту Суварнабхуми он вышел из транзитной зоны, чтобы пройти паспортный контроль и заново зарегистрироваться на следующий рейс. Сотрудники иммиграционной службы изъяли у него документы и отправили в центр временного содержания.

Причиной назвали возраст путешественника и перелёт лоукостером. Вскоре парня депортировали обратно в Шарджу. Чтобы всё-таки добраться до вьетнамского острова Фукуок, ему пришлось покупать новые билеты через Индию и оформлять транзитную визу. Дорога заняла несколько лишних дней. При этом бордер-ранов Кирилл не совершал, а в королевстве последний раз был в 16 лет.

В том же аэропорту задержали девушку с двойным гражданством России и Израиля, а также пожилую россиянку, направлявшуюся в Паттайю. Власти королевства подтвердили действие кампании по усилению иммиграционного контроля. Меры могут затронуть и тех, кто прилетает в страну несколько раз в год.

МИД РФ уже отреагировал на ситуацию. Внешнеполитическое ведомство порекомендовало согражданам с осторожностью планировать визиты в Таиланд, поскольку задержать россиян могут не только из-за транзитных вопросов, но и по запросу американских властей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова повторно призвала сограждан воздержаться от визитов в Таиланд. По её словам, на территории королевства американские спецслужбы развернули настоящую охоту за россиянами, в связи с чем сохраняется высокая угроза задержания или ареста по запросам США. Дипломат подчеркнула, что это касается как туристических, так и деловых поездок.