Шотландские фанаты освистали Хакими на ЧМ-2026 из-за скандала с изнасилованием

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими подвергся жёсткому давлению со стороны шотландских болельщиков во время матча группового этапа чемпионата мира — 2026. Как сообщает L'Équipe, каждый раз, когда игрок касался мяча, с трибун доносились громкие свистки и насмешки.

Такая реакция фанатов связана с новостями, появившимися в СМИ за несколько часов до стартового свистка. В прессу просочилась информация о возможном возобновлении судебного разбирательства против марокканца по обвинению в изнасиловании. Футболист и его представители пока не комментировали эти сообщения.

Матч между Шотландией и Марокко завершился со счётом, не повлиявшим на турнирные расклады, однако инцидент вокруг Хакими привлёк внимание СМИ. Судейская бригада не фиксировала нарушений, связанных с поведением фанатов. Официального заявления ФИФА по этому поводу не поступало.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым в истории чемпионатов мира игроком, удалённым с поля за то, что прикрыл рот рукой во время конфликта. Эпизод произошёл в конце первого тайма матча с Турцией: после стычки Альмирон обратился к сопернику, закрыв рот рукой. Судьи с помощью VAR показали ему красную карточку — по новым правилам ФИФА это трактуется как попытка скрыть содержание разговора от камере