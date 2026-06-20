Число жертв эскалации в Ливане достигло 4 057 с начала марта

Израильские ВВС нанесли интенсивные удары по позициям шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана. За сутки погибли 77 человек, ещё 120 ранены, сообщил Минздрав республики.

«Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, достигло 4 057, раненых — 12 121», — указывается в сводке ведомства, опубликованной в соцсети X.

В городе Набатия и его окрестностях спасатели продолжают разбирать завалы после бомбардировок — число жертв может возрасти. Кроме того, в субботу израильский беспилотник атаковал район Кфар-Румман, в результате погиб военнослужащий ливанской армии, сообщила пресс-служба армейского ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о личном вмешательстве в ближневосточный конфликт, заявив, что позвонил руководству Израиля, чтобы убедить его принять новое перемирие с Ливаном. Американский лидер не уточнил, говорил ли напрямую с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, но прокомментировал свои отношения с израильским лидером.