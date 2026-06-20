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20 июня, 17:34

В ВСУ румынский наёмник покалечил бразильца во время тренировки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / L12

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / L12

В одном из центров подготовки ВСУ произошла стычка между иностранными наёмниками. Румынский боец ударил бразильца камнем по голове во время общей тренировки, сообщает L12.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / L12

Инцидент спровоцировал гражданин Бразилии Ариссон Беневидес по кличке Попугай — он нахамил женщине-инструктору, также бразильянке по имени Ясмин. За супругу вступился её муж, наёмник из Румынии, и нанёс удар камнем по голове Попугая. Тот потерял сознание и попал в больницу.

По данным бразильских изданий, пострадавший частично потерял память. Это вызвало масштабный конфликт между наёмниками из Бразилии и европейцами, который сорвал тренировочные мероприятия ВСУ.

Беневидес воюет в составе ВСУ против России с самого начала СВО, участвовал в боях за Артёмовск и смог выжить при отступлении с немногочисленными оставшимися украинскими военными.

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Напомним, что Владимир Зеленский поручил активнее вербовать иностранных наёмников в ряды ВСУ. Киевский лидер потребовал увеличить поток иностранных боевиков. Для этого обещают использовать широкий спектр новых методов вербовки.

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Александра Мышляева
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