Жену премьера Испании отправили под суд присяжных и запретили покидать страну

Суд принял решение передать дело супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес на рассмотрение присяжным. Об этом сообщает агентство EFE.

В качестве обеспечительных мер у неё изъяли паспорт, запретили покидать территорию страны и обязали дважды в месяц являться в суд. Ей инкриминируют торговлю влиянием, коррупцию в частном секторе, незаконное присвоение средств и растрату государственных денег. Вместе с женой премьера под суд направлены её советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес.

Расследование в отношении Гомес началось весной 2024 года после заявления организации «Чистые руки». Позднее добавились новые эпизоды, связанные с работой университетской кафедры в Мадриде. Гомес отвергает все обвинения и называет дело политически мотивированным. Ожидается, что судебный процесс привлечёт широкое внимание в Испании.

Напомним, в Испании обвинение потребовало 24 года тюрьмы для супруги премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес по делу о коррупции, растрате и незаконном обогащении. Также запрошено 22 года для её помощницы и бизнесмена. Иск подала ассоциация Hazte Oír. Санчес может стать свидетелем. Гомес, по версии следствия, устраивала тайные встречи в резиденции мужа и договорилась о создании кафедры в университете.