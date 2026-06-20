Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 17:32

Жену премьера Испании отправили под суд присяжных и запретили покидать страну

Обложка © ТАСС / IMAGO/MPG

Обложка © ТАСС / IMAGO/MPG

Суд принял решение передать дело супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес на рассмотрение присяжным. Об этом сообщает агентство EFE.

В качестве обеспечительных мер у неё изъяли паспорт, запретили покидать территорию страны и обязали дважды в месяц являться в суд. Ей инкриминируют торговлю влиянием, коррупцию в частном секторе, незаконное присвоение средств и растрату государственных денег. Вместе с женой премьера под суд направлены её советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес.

Расследование в отношении Гомес началось весной 2024 года после заявления организации «Чистые руки». Позднее добавились новые эпизоды, связанные с работой университетской кафедры в Мадриде. Гомес отвергает все обвинения и называет дело политически мотивированным. Ожидается, что судебный процесс привлечёт широкое внимание в Испании.

Премьер Испании Санчес заявил о создании «антитрамповской коалиции»
Премьер Испании Санчес заявил о создании «антитрамповской коалиции»

Напомним, в Испании обвинение потребовало 24 года тюрьмы для супруги премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес по делу о коррупции, растрате и незаконном обогащении. Также запрошено 22 года для её помощницы и бизнесмена. Иск подала ассоциация Hazte Oír. Санчес может стать свидетелем. Гомес, по версии следствия, устраивала тайные встречи в резиденции мужа и договорилась о создании кафедры в университете.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Испания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar