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20 июня, 17:42

Аэропорт Краснодара ввёл временные ограничения работы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boombastic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boombastic

Краснодарский аэропорт временно ограничил посадку и вылет авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиация.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

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Ранее аналогичные ограничения вводились в сочинской воздушной гавани. К настоящему моменту аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

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Юрий Лысенко
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