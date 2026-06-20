Аэропорт Краснодара ввёл временные ограничения работы

Краснодарский аэропорт временно ограничил посадку и вылет авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиация.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

Ранее аналогичные ограничения вводились в сочинской воздушной гавани. К настоящему моменту аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.