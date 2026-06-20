Аэропорт Краснодара ввёл временные ограничения работы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boombastic
Краснодарский аэропорт временно ограничил посадку и вылет авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиация.
«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.
Ранее аналогичные ограничения вводились в сочинской воздушной гавани. К настоящему моменту аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.