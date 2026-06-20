Сальдо раскрыл, как украинские ЦИПсО пугают жителей Херсонщины липовыми видео

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об очередной волне фейков от украинских ЦИПсО, которые распространяются через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. Соответствующее предупреждение глава региона распространил в телеграм-канале.

На этот раз злоумышленники рассылают ролики о якобы готовящихся эвакуационных автобусах, скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах. Подобные вбросы запускаются регулярно с единственной целью — вызвать тревогу среди жителей и посеять панику.

Характерная особенность таких фальшивок — отсутствие официальных подтверждений, ссылки на анонимные источники, эмоциональные заголовки и громкие заявления без каких-либо фактов. Всё чаще для вбросов используются смонтированные видеоролики и технологии дипфейк, создающие иллюзию достоверности.

Губернатор призвал жителей не доверять слухам из сомнительных аккаунтов и проверять информацию только по официальным каналам. Он попросил не помогать распространителям фейков, пересылая непроверенные сообщения знакомым.

Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до граждан исключительно через официальные источники. Чем громче сенсация и чем меньше доказательств, подчеркнул Сальдо, тем больше оснований отнестись к ней критически.

Ранее в Херсонской области перед судом предстали трое местных жителей, обвиняемых в покушении на губернатора Владимира Сальдо. Двое из них ранее служили в ВСУ, третий — предприниматель, оказывавший юридические услуги. По данным прокуратуры, фигурантам поручили совершить акт международного терроризма: для убийства главы региона изготовили самодельное взрывное устройство из огнетушителя, начинённое металлическими шариками, гайками и болтами. В результате взрыва погибли два человека. Все подсудимые полностью признали вину.