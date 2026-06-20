Иран пригрозил США остановить поток энергоресурсов на Ближнем Востоке

Иран пригрозил Соединённым Штатам приостановкой потока энергоресурсов на всём Ближнем Востоке в случае, если достигнутое соглашение останется лишь на бумаге. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

«США лучше понимают язык экономики и анализа затрат и выгод. Если соглашение останется только на бумаге, поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен. Наши переговорщики не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации — соблюдены», — написал Мохбер на своей странице в соцсети.

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что делегация переговорщиков республики вылетела в субботу вечером в Швейцарию на переговоры с американской стороной. Иранцы планируют обсудить обязательства Вашингтона в рамках ранее заключённого меморандума о взаимопонимании. Официальных комментариев из Белого дома пока не поступало.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп стремился быстро завершить конфликт с Ираном из-за его негативного влияния на экономику, рейтинги и позиции республиканцев перед выборами. В начале июня он и советники решили добиваться рамочного соглашения с Тегераном об открытии Ормузского пролива и принципах урегулирования ядерной программы. За прекращение боевых действий выступали министр финансов (экономические последствия) и глава Минэнерго (влияние на энергорынок).