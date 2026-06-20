Давид против Голиафа: Toyota обвинили в плагиате технологии трёхколёсного мопеда для африканских женщин

Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota Motor оказался фигурантом федерального иска в Калифорнии. Принадлежающую японскому автогиганту некоммерческую организацию Mobility for Africa обвиняют в краже технологий скромного трёхколёсного электромобиля, созданного для помощи бедным африканским фермерам, пишет New York Times.

Иск, поданный в прошлом месяце, рисует историю в духе «Давида против Голиафа», где в роли гиганта выступает Toyota, а её оппонентом — малобюджетный проект из Африки. Спор разгорелся не вокруг секретных автомобильных разработок, а вокруг простой трёхколёсной машины, предназначенной для доставки товаров на рынки.

Истица утверждает, что Toyota Mobility Foundation, филантропическое подразделение корпорации, управляемое её топ-менеджерами, передало технологию и планы коммерческой компании в Кении. Эти действия, по мнению заявителей, осложнили сбор средств и не позволили расширить проект за пределы Зимбабве.

Основательница Mobility for Africa, бывшая сотрудница ЮНИСЕФ Шанта Блумен, назвала ситуацию обескураживающей. Она подчеркнула, что в сельских районах континента существует огромный дефицит транспорта, что оборачивается тяжёлым социальным и экономическим бременем, особенно для женщин.

В Mobility for Africa сконструировали простую машину из китайских комплектующих, названную «Хамба». У неё есть грузовая платформа на 400 килограммов и сиденье, спроектированное для женщин в юбках. Максимальная скорость не превышает 24 километров в час, а заряда хватает на 60 миль по бездорожью.

Проект также включал строительство солнечных зарядных хабов, обучение персонала и предоставление финансирования. Местные жители, например 52-летняя Ньяраи Ндудзо, берут машины в лизинг и благодаря заработку могут строить жильё и отправлять детей учиться.

Сотрудничество с фондом Toyota началось в 2019 году. Согласно договору, организация сохраняла права на интеллектуальную собственность, а фонд не мог передавать ноу-хау третьим лицам. За пять лет фонд предоставил около 840 тысяч долларов, что составило малую часть бюджета проекта.

Однако в прошлом году Блумен обнаружила, что фонд тайно позволил консалтинговой фирме Exa Innovation Studio запустить в Кении коммерческое предприятие Songa Mobility. Истцы заявляют, что этот бизнес практически полностью копирует их программу. При этом из материалов Toyota исчезли любые упоминания о Mobility for Africa.

Финансирование было урезано, а кенийская компания начала конкурировать с Mobility for Africa за гранты. Сама Блумен рассчитывала на гораздо более масштабное расширение, но пока в эксплуатации остаётся лишь три сотни машин вместо планировавшихся трёхсот тысяч. В Toyota заявили, что изучают обстоятельства дела.

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