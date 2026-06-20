Каждый третий американец не исключает распада США, показал опрос

По результатам исследования, лишь 12% респондентов заявили, что уверены в Конгрессе, и только 18% — в федеральном правительстве. Национальные СМИ получили ещё более низкую оценку: им доверяют всего 11% опрошенных. Половина американцев положительно оценивают конституционную форму правления, однако 18% считают, что существующая система изжила себя и в стране рано или поздно появится другая модель. Кроме того, 80% жителей страны полагают, что слишком мало внимания уделяется общественному образованию и изучению демократии.