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Регион
20 июня, 18:56

Каждый третий американец не исключает распада США, показал опрос

NBC: Лишь 18% американцев уверены в государственных институтах США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rostislav Ageev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rostislav Ageev

Менее 20 процентов американцев уверены в государственных институтах США, свидетельствуют данные опроса телеканала NBC. Участников спрашивали о доверии к правительству, армии, верховному суду, СМИ и религиозным лидерам.

По результатам исследования, лишь 12% респондентов заявили, что уверены в Конгрессе, и только 18% — в федеральном правительстве. Национальные СМИ получили ещё более низкую оценку: им доверяют всего 11% опрошенных. Половина американцев положительно оценивают конституционную форму правления, однако 18% считают, что существующая система изжила себя и в стране рано или поздно появится другая модель. Кроме того, 80% жителей страны полагают, что слишком мало внимания уделяется общественному образованию и изучению демократии.

Опрос проводился с 29 мая по 7 июня онлайн и по телефону среди 3 тысяч взрослых, погрешность — 2 процентных пункта. Ранее опрос Reuters и Ipsos показал, что более трети американцев не исключают распада США в ближайшие 250 лет.

Барак Обама идёт на выборы президента США
Барак Обама идёт на выборы президента США

Ранее Life.ru писал, что согласно опросу Фонда «Общественное мнение», деятельность Владимира Путина на посту президента положительно оценивают 76% россиян, доверие ему выражают 74% (16% не доверяют, 12% оценивают работу отрицательно). Деятельность правительства одобряют 50% (31% — негативно), работу Михаила Мишустина — 55% (15% — отрицательно). Рейтинг партий: «Единая Россия» — 37%, ЛДПР — 11%, КПРФ — 8%, «Новые люди» — 6%, «Справедливая Россия» — 2%.

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Анастасия Никонорова
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