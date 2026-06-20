Полиция всего за 12 часов нашла вора, обчистившего квартиру главного тренера «Металлурга»

Тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сообщил об ограблении своей квартиры в Екатеринбурге. Также главный тренер магнитогорского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги описал описал ход расследования, пост появился на его странице в соцсети. Он поблагодарил тех, кто участвовал в расследовании.

«Спасибо всем сотрудникам полиции города Екатеринбург, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры. Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали вора, но и вернули всё украденное», — написал Разин.

Что именно украли и при каких обстоятельствах, неизвестно. Разин не стал вдаваться в подробности и обстоятельства случившегося.

Разину 52 года, он возглавляет «Металлург» с 2023 года. В 2024 году магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина. Также спортсмен тренировал череповецкую «Северсталь», владивостокский «Адмирал», ханты‑мансийскую «Югру», екатеринбургский «Автомобилист», ижевскую «Ижсталь», саратовский «Кристалл».

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